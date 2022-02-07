На Мальдівах з донькою: Санта Дімопулос зачарувала новими світлинами з відпочинку

Зіркова матуся Санта Дімопулос відправилася з дітьми на відпочинок. Поки в Україні панує зима, знаменитість засмагає на Мальдівах.

Санта Дімопулос проводить відпустку на Мальдівах вже вп'яте. Вона обожнює мандрівки, тому в інстаграмі постійно поширює світлини з різних куточків світу.

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Санта Дімопулос на Мальдівах

На особистій сторінці в інстаграмі знаменита матуся опублікувала декілька мальовничих кадрів, на яких зображена з маленькою донечкою Софі. Санта та її спадкоємиця позували на білосніжному пісочку біля океану. Артистка неймовірно щаслива.

Санта, як завжди, похизувалася розкішною фігурою у купальнику. Зірка постала перед камерою у трендовому суцільному бікіні синього кольору. Таке вбрання гарно підкреслило її пишні груди та бездоганну золотисту засмагу. Волосся Дімопулос зібрала ззаду та зав'язала пов'язкою в тон купальника. На обличчі в неї були бездоганний макіяж та сонцезахисні окуляри. Маленька Софі мала такий самий купальник, як і її матуся.



Санта Дімопулос з донькою на Мальдівах / Фото з інстаграму Санти Дімопулос



Санта Дімопулос з донькою на Мальдівах / Фото з інстаграму Санти Дімопулос

Також зіркрова матуся позувала на пляжі в чорному бікіні, волосся зібрала у хвіст і захистила очі від сонця окулярами. А маленьку Софі одягнула у вишневий купальник.



Санта Дімопулос з донькою на Мальдівах / Фото з інстаграму Санти Дімопулос