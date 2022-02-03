Максимально спонтанне рішення, – Амадор Лопес розповів про свій переїзд в Україну

За лаштунками шоу "Де логіка?" іменинник Амадор Лопес, а від сьогодні ще й громадянин України, розповів, як йому в житті допомагає та заважає темперамент. Його характер навіть повпливав на переїзд в Україну.

Третього лютого шоумен Амадор Лопес відзначає свій день народження. Цього року свято особливе, адже збулася його заповітна мрія – він отримав українське громадянство. За лаштунками шоу "Де логіка?", яке 3 березня стартує на "Новому каналі", артист розповів, що переїзд в Україну вважає хоч і імпульсивним, але логічним вчинком у своєму житті.

До слова Я довго до цього йшов, – Амадор Лопес офіційно став громадянином України

Те, що я живу в Україні – максимально спонтанне рішення. Якось відчув щось і сказав рідним: "Я їду!". Хоча мені тоді було лише 16 років. І ось зараз, коли тут все моє життя, робота, друзі, я розумію, що у тому переїзді була логіка. Це доводить, деякі дії у нашому житті хоч і необдумані, але вирішальні. Ми це розуміємо після. Той вчинок для мене божевільний, але дуже логічний,

– пригадав чоловік.

Амадор Лопес зізнається, що любить цю власну рису характеру. Йому подобається, що він ділиться енергією та позитивом з людьми.

"У всіх розважальних шоу нашої країни я виглядаю надто імпульсивним. У мене справді багато емоцій. І всі щирі! Чесно кажучи, не люблю дивитися по телевізору, щоб ця імпульсивність не пропала. Адже людям подобається. І вони розуміють, що я справді проживаю всі емоції та враження, а не граю", – пояснив чоловік.



Амадор Лопес отримав українське громадянство / Фото з інстаграму чоловіка

Що відомо про Амадора Лопеса

Чоловік народився у Венесуелі, де до закінчення школи займався фехтуванням та хореографією, закінчивши міжнародну академію танців.

У 2000 році приїхав в Україну, щоб навчатися в Національному університеті фізичного виховання і спорту. Відтоді він залишився в Україні та розповів власний бізнес.

Він створив шоу-балет Rumbero's, танцюристи якого працювали у перших зірок шоу-бізнесу. Також відкрив власну студію латиноамериканських танців у столиці. Зокрема працював на багатьох розважальних шоу як експерт та ведучий. Також він виконує пісні у стилях поп та техно, реп та регі.

Чоловік одружився з українкою Світланою Шпилевою. У Венесуелі в нього залишився батько Амадор (педіатр), мати Марія (вчителька), брат Уго та сестра Луї.



Амадор Лопес з мамою Марією / Фото з інстаграму хореографа