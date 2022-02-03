Третьего февраля шоумен Амадор Лопес отмечает свой день рождения. В этом году праздник особенный, ведь сбылась его заветная мечта – он получил украинское гражданство. За кулисами шоу "Где логика?", которое 3 марта стартует на "Новом канале", артист рассказал, что переезд в Украину считает хоть и импульсивным, но логичным поступком в своей жизни.

К слову Я долго к этому шел, – Амадор Лопес официально стал гражданином Украины

То, что я живу в Украине – максимально спонтанное решение. Как-то почувствовал что-то и сказал родным: "Я уезжаю!". Хотя мне тогда было всего 16 лет. И вот сейчас, когда здесь вся моя жизнь, работа, друзья, я понимаю, что в этом переезде была логика. Это доказывает, что некоторые действия в нашей жизни хоть и необдуманные, но решающие. Мы это понимаем после. Тот поступок для меня сумасшедший, но очень логичный,

– вспомнил мужчина.

Амадор Лопес признается, что любит эту свою черту характера. Ему нравится, что он делится энергией и позитивом с людьми.

"Во всех развлекательных шоу нашей страны я выгляжу слишком импульсивным. У меня действительно много эмоций. И все искренние! Честно говоря, не люблю смотреть по телевизору, чтобы эта импульсивность не пропала. Ведь людям нравится. И они понимают, что я действительно проживаю все эмоции и впечатления, а не играю", – пояснил мужчина.



Амадор Лопес получил украинское гражданство / Фото из инстаграма мужчины

Что известно об Амадоре Лопесе

Мужчина родился в Венесуэле, где до окончания школы занимался фехтованием и хореографией, окончив международную академию танцев.

В 2000 году приехал в Украину, чтобы учиться в Национальном университете физического воспитания и спорта. С тех пор он остался в Украине и начал собственный бизнес.

Он создал шоу-балет Rumbero's, танцоры которого работали у первых звезд шоу-бизнеса. Также открыл собственную студию латиноамериканских танцев в столице. В частности работал на многих развлекательных шоу как эксперт и ведущий. Также он исполняет песни в стилях поп и техно, рэп и регги.

Мужчина женился на украинке Светланой Шпилевой. В Венесуэле у него остался отец Амадор (педиатр), мать Мария (учительница), брат Уго и сестра Луи.



Амадор Лопес с мамой Марией / Фото из инстаграма хореографа