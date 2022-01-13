Максим Тарапата привітав Злату Огнєвіч з днем народження в Занзібарі: курйозне відео

Хоча Злата Огнєвіч не змогла побудувати стосунки з Максимом Тарапатою на проєкті "Холостячка", проте між ними збереглися дружні стосунки. Поки артистка відпочиває в Занзібарі, Максим підготував для неї кумедне привітання з днем народження.

Злата Огнєвіч напередодні свого дня народження відправилася в Занзібар. Максим Тарапата залишився в Україні, однак не зміг залишити подругу без подарунка. Чоловік готував для неї сюрпризи на проєкті "Холостячка", цього разу не було винятку.

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Тарапата привітав Огнєвіч у Занзібарі

В інстаграм-сторіз Злата опублікувала відео, в якому показала оригінальний подарунок від Тарапати. Він дистанційно організував зйомку відео за участі африканських чоловіків. Це схоже на реаліті-шоу "Холостячка", Злата жартома назвала "Перезавантаження". Чоловіки російською озвучили привітання, яке Максим хотів донести до Злати.

Злато Огнєвіч, Максим вітає тебе з днем народження. Будь щаслива, бусінка,

– сказали чоловіки.

А потім вони станцювали під пісню Злати – "Солодка кара". Один з учасників відео тримав у руках видрукований портрет виконавиці та цілував його.

Привітання від Тарапати для Огнєвіч: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, днями Максим Тарапата спростував чутки про роман зі Златою. За словами чоловіка, вони лише близькі друзі, однак він не завойовує серце Огнєвіч.