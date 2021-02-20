Голова ДМС Максим Соколюк одружився з "дівчиною з Уханю" Настею Зінченко: перші весільні фото

Голова міграційної служби Максим Соколюк одружився з Настею Зінченко, яка в лютому минулого року застрягла в Ухані. Закохані заручилися ще в травні, однак офіційний шлюб уклали в суботу, 20 лютого, поділившись радісною новиною в соціальних мережах.

Настя Зінченко познайомилася з Максимом Соколюком в лютому 2020 року, коли відмовилася від евакуації з Уханя без свого песика. Тоді голова міграційної служби допоміг дівчині повернутися в Україну під час спалаху коронавірусу, а менше, ніж за місяць після першої зустрічі, держслужбовець освідчився коханій. Навіть 20-річна різниця у віці не завадила парі бути разом та укласти офіційний шлюб.

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Максим Соколюк одружився з Настею Зінченко

20 лютого закохані офіційно стали чоловіком і дружиною. Вони уклали шлюб в одному з РАЦСів Києва. Для церемонії "дівчина з Уханю" обрала ніжну блискучу сукню довжини міді з оголеними плечима та спиною і відвертим глибоким декольте. Образ вона довершила туфлями на підборах, вишуканою зачіскою і весільним букетом з білими трояндами та орхідеями.

43-річний наречений Максим Соколюк одягнув діловий чорний костюм, білу сорочку та темно-синю краватку. Після розпису молодята відправилися на романтичну фотосесію, а замість грандіозного застілля в ресторані пообідали фастфудом.

"20.02.2021. Люблю". Ти найкраще, що відбувалося зі мною в житті. Найщасливіша і кохана дружина, – підписала фото наречена.

Що відомо про роман Максима Соколюка з Настею Зінченко