Глава Миграционной службы Максим Соколюк женился на Насте Зинченко, которая в феврале прошлого года застряла в Ухане. Влюбленные обручились еще в мае, однако официальный брак заключили в субботу, 20 февраля, поделившись радостной новостью в социальных сетях.

Настя Зинченко познакомилась с Максимом Соколюком в феврале 2020 года, когда отказалась от эвакуации из Уханя без своего песика. Тогда глава миграционной службы помог девушке вернуться в Украину во время вспышки коронавируса, а меньше, чем через месяц после первой встречи, госслужащий сделал предложение любимой. Даже 20-летняя разница в возрасте не помешала паре быть вместе и заключить официальный брак.

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Максим Соколюк женился на Насте Зинченко

20 февраля влюбленные официально стали мужем и женой. Они заключили брак в одном из ЗАГСов Киева. Для церемонии "девушка из Уханя" выбрала нежное блестящее платье длины миди с обнаженными плечами и спиной и откровенным глубоким декольте. Наряд она довершила туфлями на каблуках, изысканной прической и свадебным букетом с белыми розами и орхидеями.

43-летний жених Максим Соколюк надел деловой черный костюм, белую рубашку и темно-синий галстук. После росписи молодожены отправились на романтическую фотосессию, а вместо грандиозного застолья в ресторане пообедали фастфудом.

"20.02.2021. Люблю". Ты лучшее, что происходило со мной в жизни. Самая счастливая и любимая жена, – подписала фото невеста.

Что известно о романе Максима Соколюка с Настей Зинченко