"Холостяк" Максим Михайлюк відправився на відпочинок з вагітною коханою: відео

Герой 10 сезону реаліті-шоу "Холостяк" Максим Михайлюк скоро стане батьком. Його дівчина Даша Хлистун вагітна первістком. Закохані вже розсекретили стать малюка і тепер активно діляться кадрами зі спільного відпочинку за кордоном.

Максим Михайлюк та Даша Хлистун через декілька місяців вперше стануть батьками. Перед народженням довгоочікуваної донечки закохані відправилися на відпочинок в сонячний Єгипет.

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Зіркова пара готується до народження первістка. Поки лікар дозволяє Даші подорожувати, закохані вирішили не втрачати можливості та відправилися у зимову відпустку. Пара полетіла в Єгипет.

Максим Михайлюк і Даша Хлистун в Єгипті

Там Хлистун розсекретила стать малюка. Тепер прихильники знають, що у Даші та Максима народиться дівчинка. Також майбутній зірковий татусь у День святого Валентина оприлюднив миловидний ролик, де показав свою кохану.

На відео Даша впевнено крокує територією готелю. Вона розповіла Максиму, що хотіла залишити чайові персоналу. Михайлюк поцілував свою обраницю та її животик, що зворушило мережу.

Пізніше один з працівників готелю запитав пару, хто у них народиться: хлопчик чи дівчинка. Коли Максим відповів, що буде донька, то чоловік жартома сказав, що хоче одружуватися.

"Наречені, ставайте в чергу", – кумедно написав у публікації Михайлюк.