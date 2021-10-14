Максим Леонов з "Танців з зірками" потрапив в аварію: як виглядає його авто
Джерело:інстаграм Максима Леонова
Переможець "Танців з зірками" і партнер Євгенії Власової потрапив в аварію. Він був за кермом свого авто марки BMW. Судячи з фото, Максим Леонов влетів у паркан, що розділяє зустрічні смуги руху.
Учасник "Танців з зірками", з яким виступає Євгенія Власова, не розсекречує деталі аварії. На світлині, яку він оприлюднив в інстаграм-сторіс, видно лише його автомобіль. Схоже, він єдиний учасник ДТП.
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Можна лише припустити, що Максим Леонов не впорався з кермуванням і врізався в паркан, який розділяє зустрічні смуги руху. Так, пошкоджена ліва частина його BMW – бампер і капот з боку водія. Схоже, у момент зіткнення він був у салоні сам.
Вибачте за шок-контент серед білого дня. Усі живі, усі здорові – це найголовніше. Любіть життя – це найкайфовіше, що в нас є,
– заявив танцівник.
Авто Макса Леонова після аварії / Фото з інстаграм-сторіс танцівника
Які українські зірки потрапляли в аварії
- У грудні 2019 року львів'янка Ірина Федишин потрапила в ДТП на Рівненщині. У машину зірки влетів пасажирський бус. Вона відбулась травмами середньої важкості та шоком.
- У грудні 2020 року Юрій Горбунов дивом уник аварії, коли паркувався у гараж перед власним будинком. Його врятував кум Потап з пачкою солі.
- У січні цього року співак Julik потрапив у ДТП в Києві. Він не впорався з кермуванням через ожеледь та в'їхав у припарковане на проїжджій частині авто.