У 2024 році Максиму Кривцову мало виповнитися 34 роки. Він встиг написати чимало віршів, а також видати збірник "Вірші з бійниці" – книгу, що увійшла до рейтингу кращих за версією ПЕН Україна.

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Коли буде прощання з Максимом

Прощання з Максимом Кривцовим, поетом, фотографом, добровольцем "Правого сектору" та Національної гвардії, кулеметником 3-го окремого полку СпП імені князя Святослава Хороброго відбудеться в п'ятницю, 12 січня, о 10.00 на майдані Незалежності,

– написав міський голова Рівного Олександр Третяк.

Варто зазначити, що Максим Кривцов воював як доброволець ще з 2014 року. Згодом він працював у Центрі реабілітації та реадаптації учасників АТО та ООС та у Veteran Hub. З початком повномасштабного вторгнення письменник знову повернуся до оборони країни.

Загибель Максима Кривцова

Наразі деталі загибелі письменника невідомі. Після смерті поета у мережі почали поширювати пост з несправжньої історією – нібито Максим потрапив до полону, коли повертався на позиції після бою, а опісля його знайшли розстріляними. Побратими зазначити, що відповідні повідомлення є фейком та маніпуляцією.

Однак відомо, що разом з Максимом Кривцовим загинув і його домашній улюбленець – рудий кіт. Тваринка, що часто з'являлася у соцмережах письменника, проживала у бліндажі. Поет навіть присвятив чотирилапому другу вірші.