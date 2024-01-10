В 2024 году Максиму Кривцову должно было исполниться 34 года. Он успел написать немало стихов, а также издать сборник "Стихи из бойницы" – книгу, вошедшую в рейтинг лучших по версии ПЕН Украина.

Смотрите также "Эти слова разбивают сердце": в сети вспоминают Максима Кривцова, который погиб на войне

Когда будет прощание с Максимом

Прощание с Максимом Кривцовым, поэтом, фотографом, добровольцем "Правого сектора" и Национальной гвардии, пулеметчиком 3-го отдельного полка СпН имени князя Святослава Храброго состоится в пятницу, 12 января, в 10:00 на Майдане Незалежности,

– написал городской голова Ровно Александр Третьяк.

Следует отметить, что Максим Кривцов воевал как доброволец еще с 2014 года. Впоследствии он работал в Центре реабилитации и реадаптации участников АТО и ООС и Veteran Hub. С началом полномасштабного вторжения писатель снова вернулся к обороне страны.

Гибель Максима Кривцова

Пока детали гибели писателя неизвестны. После смерти поэта в сети начали распространять пост с ложной историей – якобы Максим попал в плен, когда возвращался на позиции после боя, а затем его нашли расстрелянными. Побратимы указали, что соответствующие сообщения являются фейком и манипуляцией.

Однако известно, что вместе с Максимом Кривцовым погиб и его домашний любимец – рыжий кот. Животное, часто появлявшееся в соцсетях писателя, проживало в блиндаже. Поэт даже посвятил четырехлапому другу стихи.