Зрозумів з перших хвилин, – Макс Чмерковський пояснив, чому "Холостяк" – його найбільша помилка

Максим Чмерковський не раз зізнавався про те, що не любить говорити про "Холостяк" з його участю. Танцівник вкотре пояснив, чому вважає проєкт найбільшою помилкою у своєму житті.

Хореограф Максим Чмерковський відомий в Америці завдяки участі у шоу "Танці з зірками", але в Україні він популярний перш за все як перший "Холостяк". Але навіть після 12 років Макс шкодує, що погодився на таку авантюру.

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Максим Чмерковський про "Холостяк"

В інтерв'ю танцівник згадав, що впрошувати взяти участь у шоу до нього в Лос-Анджелес приїхали з Києва. Аргументом для нього стало те, що Макс мав показати приклад іншого чоловіка, з особливою моделлю поведінки. Це його підкупило, але з перших секунд, як увімкнулась камера, Чмерковський про все пошкодував.

Протягом перших двох хвилин спілкування я зрозумів, що це найбільша помилка в моєму житті, і що тепер потрібно три місяці хе*нею займатися. Я не хотів ні з ким цілуватися. Я не міг зрозуміти: якщо я в кінці когось виберу, почнеться кохання, будуть стосунки, то через 2 – 3 місяці я з нею сидітиму і дивитимусь шоу, в якому переобнімав і перецілував весь склад.

Максим зізнався, що намагався спокійно й стримано спілкуватися з дівчатами на різні теми. Але це було без інтриг та скандалів – тому його часто провокували. "Продюсери не могли зрозуміти, як мене включити, щоб почався хоч якийсь секс".

"Якось в Італії посеред ночі я сидів у готелі, а всі дівчата перебували в іншому. Формат говорить про те, що ти не можеш спілкуватися поза камерами. Тут о 3-й ночі хтось стукає... Відкриваю, а там одна з дівчат шепоче: "Я до тебе прибігла." І стоїть, грубо кажучи, в рушнику. Я її відсунув, визирнув у коридор, а там вся знімальна група з-за рогу дивиться. Я зачинив двері, і на цьому перестали таким займатися".

Що каже Макс про учасниць та фінал

Чмерковський не приховує, що у сезоні познайомився з приємними та цікавими дівчатами, однак жодних стосунків між ними не було. Фінал Максим згадує неохоче й не бажав розповідати про переможницю.

"Я наприкінці познайомився з дівчатами. Звичайно, люди класні були і є. Були і хворі на голову, але в основному – нормальні, мені було з ними приємно спілкуватися. Але стосунків там не було відразу".

Я сподіваюся, що їй (Олександрі Шульгіній, – 24 Канал) дали якийсь трофей. Стосунків не було. Я був дуже незадоволений кінцем, як це сталося. Не міг дочекатися, коли все це закінчиться.

, Олександра Шульгіна розповідала, що після шоу поїхала у США разом із Чмерковським. Він багато працював і не займався влаштуванням Саші. Дівчина запропонувала розійтися, сподіваючись, що Макс боротиметься за неї, але цього не сталося.

Цікаво, що хоч Чмерковський знає, що побудувати кохання на шоу – неможливо, його дружина дуже любить проєкт. "Моя дружина сидить та дивиться усі сезони. Я впевнений, що вона переглядала якісь епізоди (українського "Холостяка") на YouTube. Але, по-перше, його немає онлайн. По-друге, краще б вона не дивилась. По-третє, слава богу, що вона не до кінця розуміє мову".

Інтерв'ю з Максимом Чмерковським: дивіться відео онлайн