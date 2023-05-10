Макс Барських оскандалився через російськомовні пісні в турі Європою

Після початку повномасштабної війни Україні співак Макс Барських відмовився від гастролей в Росії та заборонив використовувати свою музику на території країни-окупанта. І хоч Барських почав проводити концерти, щоб зібрати гроші для України, від своїх російськомовних пісень він не відмовився та продовжує їх виконувати.

Журналісти музичного порталу звернули увагу, що Макс Барських співає російськомовні хіти на благодійних концертах в Європі. На них побудована половина виступу співака.

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Команда артиста заявила, що ця думка "опосередкована і неправильна", бо нібито журналісти не бачили всього шоу, а російськомовні пісні не є основою концерту.

Однак виступу Макса Барських у Варшаві 5 травня показує, що половина концерту побудована на піснях саме російською мовою (11 треків з 21).

"Яка ваша думка, шановні читачі? Виїхати за кордон представляти Україну в турі з наполовину російськомовною програмою у тій самій Варшаві на 400+ день повномасштабного вторгнення – це ок?", – пише МУЗВАР.

Єдине позитивне в цьому, що частина частина коштів з туру Макса Барських піде на потреби ЗСУ.

В соцмережі з‘явилося багато відео з туру Макса Барських. Там дійсно є безліч пісень російською мовою, які люблять його шанувальники.

Команда музичного порталу зробили інтерв'ю з Максом Барських, проте на фінальному етапі підготовки тексту представники артиста тиснули на журналістів, тож видання не публікувало його.

Реакція Каті Осадчої

На скандал відреагувала і телеведуча Катя Осадча. Вона опублікувала у своїй інстаграм-сторіз скріншот допису МУЗВАР, зазначивши, що тиснути на редакцію – вже в минулому, нині цінується прозорість інтерв'ю.

Сподіваюсь все це непорозуміння, адже тиснути на редакцію, перекроювати інтерв'ю... Здавалося, все це залишилося в минулому. Зараз цінується прозорість, чесність та відкритість, без вигаданих за артиста пасажів,

– наголосила ведуча.



Катя Осадча відреагувала на скандал з Барським / Скриншот з її інстаграму

До слова, в березні 2022 року Макс Барських розірвав усі зв'язки з країною-терористом, але у Росії довго "підгорало" через це. У серпні окупанти вчепилися до того, що у США він співає російськомовні хіти. Алан Бадоєв тоді відповів: "Вони що реально сподівалися, що Макс не буде виконувати свої пісні? Ні, ні, це просто для вас він не буде їх співати".