Макс Барських переклав ще один свій хіт українською мовою: як звучить оновлена пісня "Береги"

Співак Макс Барських потішив шанувальників українськомовною версією ще однієї пісні. Тепер артист переклав хіт "Береги", який випустив ще у 2019 році.

Нагадаємо, що кілька днів тому Барських презентував свою російськомовну пісню "Тумани" українською мовою. Ще тоді він заявляв, що хоче перекласти й інші свої російськомовні пісні.

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Макс Барських переклав пісню "Береги"

Тепер "черга прийшла" до пісні "Береги". Уривком оновленої пісні Макс Барських поділився в Instagram. На відео він репетирував концерт у Кропивницькому, де глядачі вперше почули наживо повну версію треку.

Коли пісня "Береги" українською мовою з’явиться на музичних майданчиках – поки невідомо.

Текст пісні "Береги" Макса Барських українською мовою:

Так само піднімається сонце,

Але інакше світить в цей час,

І місяць кожну ніч розквітає

Не для нас

Ми на світанку світ загубили,

Спалили поміж нами мости,

І в цьому лише двоє не правих,

Я і ти

Двічі в одну річку не ввійдеш,

Половини серця не збереш,

Я давно не бачив блиск в твої очах.

Відпливали наші кораблі,

Ми були так нестримано близькі,

Та тепер зійшли на різних берегах.

А все могло би бути інакше

Кохання не буває легким.

Та ми обрали різні дороги,

Два шляхи

Реакція мережі на оновлений трек

Шанувальники були здивовані такою несподіваною прем'єрою. Проте фанам співака нова версія пісні "Береги" сподобалася:

"Вже чекаю на студійну версію!"

"Дуже гарно звучить українською мовою".

"Це супер новина! Не розумію коментаторів, які кажуть не перекладати пісні".

"Мрію почути всі пісні українською!"

"Улюблені пісні улюбленою мовою!"

"Я вже уявляю як це буде круто, коли всі твої пісні, Макс, зазвучать українською... Скоріше випускай їх, хочу додати їх у плейлист".

Раніше продюсер Макса Барських Алан Бадоєв казав, що артист не планує перекладати всі свої треки українською. За його словами, деякі пісні просто втрачають свій настрій після перекладу. Проте, схоже, артист таки налаштований це зробити.

Додамо, що днями на українського співака Макс Барських написали заяву до поліції через те, що він під час свого концерту в Кременчуці 12 заспівав російськомовну пісню "Береги".