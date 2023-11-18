Макс Барських, KOLA, Пивоваров: 12 неймовірних прем'єр від українських зірок, які варто почути

Кінець чергового тижня приніс за собою прем'єри від українських музикантів. Цього разу свої пісні презентували Макс Барських, KOLA, Артем Пивоваров та інші.

24 Канал зібрав головні музичні новинки цього тижня. Українські артисти діляться новими треками про кохання, цінності та юність.

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KOLA

Співачка потішила новою ритмічною композицією "Бути простим". У ній артистка акцентує на простих, але важливих речах. KOLA закликає менше приділяти увагу матеріальним цінностям та більше концентруватися на емоціях, почуттях, жити кожним днем.

KOLA – "Бути простим": дивіться відео онлайн

Shadu

Співачка презентувала пісню, яку написала разом зі своєю шанувальницею. Shadu зізналась, що зараз їй важко писати нові пісні. Але її дуже надихають виступи для військових.

Shadu – "Якщо збожеволіє весь світ": дивіться відео онлайн

БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ

Гурт презентував сингл "Хто я", текст якого раніше був наповнений романтикою та почуттям закоханості, а зараз набув нового значення. У відео музиканти показали переповнену життям столицю, де в якийсь момент у кожного з нас змінюється вектор.

БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ – "Хто я": дивіться відео онлайн

Bloom Twins

Український дует, що зараз працює в Лондоні, презентував новий сингл Pretty in Pink. Це не просто пісня, а маніфест сміливого життя. Сингл розповідає історію юної дівчини, що є водночас милою й хороброю. Вона сповнена дзвінких мелодій та зворушливої лірики.

Bloom Twins – Pretty in Pink: дивіться відео онлайн

ENLEO

Романтичний музикант випустив дебютний альбом "Молодість". Одночасно вийшов кліп на головну однойменну пісню. Ця робота – це присвята пам'яті загиблого друга артиста, який теж з Маріуполя. Пісня і кліп відкривають душевний стан ENLEO.

ENLEO – "Молодість": дивіться відео онлайн

Wellboy

Виконавець представив пісню "Обняв, припідняв". Це історія, яка показує справжні людські обличчя. Вона розповідає про обман у відносинах між чоловіком та жінкою. Робота змушує замислитися про вчинки, які ми робимо.

Wellboy – "Обняв, припідняв": дивіться відео онлайн

Дзідзьо

Михайло Хома презентував пісню "Ліхтарики", яку записав у дуеті з волонтеркою Анною-Марією зі Львівщини. Дівчинка зібрала на ЗСУ вже понад 2 мільйони гривень, виступаючи на вулиці та в церкві.

Михайло Хома, Анна-Марія Герман – "Ліхтарики": дивіться відео онлайн

Артем Пивоваров

Музикант представив роботу "Валторна" – одну з наймасштабніших колаборацій у культурному проєкті "Твої вірші, мої ноти". Це перша робота, в основі якої поезія живої легенди - Ліни Костенко. Твір поєдднав поезію, сучасне звучання і сплетіння голосів вокалістів. У створенні взяла участь команда Пивоварова на "Голосі країни".

Артем Пивоваров – "Валторна": дивіться відео онлайн

Макс Барських

Перед Різдвом артист представив англомовну роботу Rich, зняту в гумористично-гротескному стилі і присвячену актуальності життєвих цінностей. Відеокліп став найскладнішим за усю творчу співпрацю Макса з режисером Аланом Бадоєвим.

Макс Барських – Rich: дивіться відео онлайн

Злата Огнєвіч

Співачка вразила відвертістю у новій роботі "Віддаю". це розповідь про шалене кохання, яке переповнює серце. Вона про глибинні відчуття, які пробуджують життя. Кліп став сюрпризом для фанів – у ньому зірка демонструє свою відверту хореографію.

Злата Огнєвіч – "Віддаю": дивіться відео онлайн

DIMA PROKOPOV

Музикант подарував своїм прихильникам новий сингл "Кава з краплями дощу", який телепортує слухачів в справжню осінь. У ній не лише атмосфера цього сезону, а ще й почуття втрати тепла від коханої людини.

DIMA PROKOPOV – "Кава з краплями дощу": дивіться відео онлайн

ALEKSEEV

Музикант переклав на українську свій хіт "Назавжди". Це знакова пісня, в якій нові інтерпретації багатьох фраз, які підкреслюють глибину сенсів. Також він презентував лірик-відео.

ALEKSEEV – "Назавжди": дивіться відео онлайн