24 Канал зібрав головні музичні новинки цього тижня. Українські артисти діляться новими треками про кохання, цінності та юність.

Цікаво Хочу зіграти Рембо, – відверте інтерв'ю з Павлом Зібровим про особисте, музику війни та кіно

KOLA

Співачка потішила новою ритмічною композицією "Бути простим". У ній артистка акцентує на простих, але важливих речах. KOLA закликає менше приділяти увагу матеріальним цінностям та більше концентруватися на емоціях, почуттях, жити кожним днем.

KOLA – "Бути простим": дивіться відео онлайн

Shadu

Співачка презентувала пісню, яку написала разом зі своєю шанувальницею. Shadu зізналась, що зараз їй важко писати нові пісні. Але її дуже надихають виступи для військових.

Shadu – "Якщо збожеволіє весь світ": дивіться відео онлайн

БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ

Гурт презентував сингл "Хто я", текст якого раніше був наповнений романтикою та почуттям закоханості, а зараз набув нового значення. У відео музиканти показали переповнену життям столицю, де в якийсь момент у кожного з нас змінюється вектор.

БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ – "Хто я": дивіться відео онлайн

Bloom Twins

Український дует, що зараз працює в Лондоні, презентував новий сингл Pretty in Pink. Це не просто пісня, а маніфест сміливого життя. Сингл розповідає історію юної дівчини, що є водночас милою й хороброю. Вона сповнена дзвінких мелодій та зворушливої лірики.

Bloom Twins – Pretty in Pink: дивіться відео онлайн

ENLEO

Романтичний музикант випустив дебютний альбом "Молодість". Одночасно вийшов кліп на головну однойменну пісню. Ця робота – це присвята пам'яті загиблого друга артиста, який теж з Маріуполя. Пісня і кліп відкривають душевний стан ENLEO.

ENLEO – "Молодість": дивіться відео онлайн

Wellboy

Виконавець представив пісню "Обняв, припідняв". Це історія, яка показує справжні людські обличчя. Вона розповідає про обман у відносинах між чоловіком та жінкою. Робота змушує замислитися про вчинки, які ми робимо.

Wellboy – "Обняв, припідняв": дивіться відео онлайн

Дзідзьо

Михайло Хома презентував пісню "Ліхтарики", яку записав у дуеті з волонтеркою Анною-Марією зі Львівщини. Дівчинка зібрала на ЗСУ вже понад 2 мільйони гривень, виступаючи на вулиці та в церкві.

Михайло Хома, Анна-Марія Герман – "Ліхтарики": дивіться відео онлайн

Артем Пивоваров

Музикант представив роботу "Валторна" – одну з наймасштабніших колаборацій у культурному проєкті "Твої вірші, мої ноти". Це перша робота, в основі якої поезія живої легенди - Ліни Костенко. Твір поєдднав поезію, сучасне звучання і сплетіння голосів вокалістів. У створенні взяла участь команда Пивоварова на "Голосі країни".

Артем Пивоваров – "Валторна": дивіться відео онлайн

Макс Барських

Перед Різдвом артист представив англомовну роботу Rich, зняту в гумористично-гротескному стилі і присвячену актуальності життєвих цінностей. Відеокліп став найскладнішим за усю творчу співпрацю Макса з режисером Аланом Бадоєвим.

Макс Барських – Rich: дивіться відео онлайн

Злата Огнєвіч

Співачка вразила відвертістю у новій роботі "Віддаю". це розповідь про шалене кохання, яке переповнює серце. Вона про глибинні відчуття, які пробуджують життя. Кліп став сюрпризом для фанів – у ньому зірка демонструє свою відверту хореографію.

Злата Огнєвіч – "Віддаю": дивіться відео онлайн

DIMA PROKOPOV

Музикант подарував своїм прихильникам новий сингл "Кава з краплями дощу", який телепортує слухачів в справжню осінь. У ній не лише атмосфера цього сезону, а ще й почуття втрати тепла від коханої людини.

DIMA PROKOPOV – "Кава з краплями дощу": дивіться відео онлайн

ALEKSEEV

Музикант переклав на українську свій хіт "Назавжди". Це знакова пісня, в якій нові інтерпретації багатьох фраз, які підкреслюють глибину сенсів. Також він презентував лірик-відео.

ALEKSEEV – "Назавжди": дивіться відео онлайн