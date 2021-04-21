Мадонна вийшла у світ у розкішному костюмі від Gucci: ефектні фото

Днями 62-річну попдіву Мадонну помітили в Західному Голлівуді. Для вечері з друзями співачка обрала яскраво-блакитний костюм від бренду Gucci. Вона продемонструвала бездоганний вигляд і нову зачіску.

Американська артистка продовжує вражати публіку молодістю. Як на сцені, так і в реальному житті Мадонна віддає перевагу преміальним брендам. Цього разу зірка зробила ставку на Gucci.

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Образ Мадонни від Gucci

Співачка постала на вечері в розкішному блакитному костюмі-трійці зі стильними штанами палаццо. Подовжений піджак підкреслив струнку фігуру Мадонни, над якою вона ретельно працює. Елегантне вбрання від італійського бренду Gucci вона поєднала з чорними черевиками на невисоких підборах і крихітним шкіряним клатчем у тон.

Зірка підібрала безліч аксесуарів – масивне намисто з підвісками, каблучки, сережки, браслети та окуляри з широкою чорною оправою. Довге волосся платиново-русявого відтінку вона вклала рівно й нанесла ледь помітний макіяж з ніжно-рожевою помадою. Мадонна захопила багатомільйонну аудиторію гладкою сяючою шкірою, вкотре викликавши чутки про пластику.

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Нагадаємо, у гардеробі Мадонни є речі й від українських дизайнерів. Раніше вона демонструвала сміливий образ у капелюсі від Руслана Багінського. Головними уборами від нашого модельєра вона часто довершує свої епатажні look.