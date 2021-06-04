Мадонна розчулила рідкісним сімейним відео у 90-річчя батька

Знаменита виконавиця Мадонна поділилась з шанувальниками зворушливим роликом. Вона показала сімейне відео з нагоди дня народження батька.

Цього тижня батько успішної американської співачки Мадонни.Сільвіо Чікконе відсвяткував ювілей. Йому виповнилося 90 років.

Радимо прочитати Рікі Мартін розповів про доленосну зустріч з чоловіком та поповнення в сім'ї

Возз'єднання сім'ї Мадонни

З нагоди дня народження батька знаменитість разом з усіма дітьми відправилась на батьківщину – у штат Мічиган. Там вся родина проводила час на сімейному винограднику Саттонс-Бей.

Мадонна вирішила опублікувати зворушливе відео з чуттєвими кадрами. На них зображені 24-річна Лурдес, 15-річні Девід і Мерсі Джеймс, 8-річні Стелла й Естер. Ймовірно, 20-річний Рокко пропустив сімейну поїздку, адже його не в ролику не було помітно.

Мій батько навчив мене того, як важливо наполегливо працювати й заробляти собі на життя. Ще раз висловлюю тобі велику подяку. Було приємно провести твоє 90-річчя разом з моїми дітьми у твоєму винограднику,

– написала Мадонна під відео.



Мадонна з батьком і дітьми / Фото з інстаграм-сторіз

У коментарях під відеороликом прихильники доєднуються до привітань: