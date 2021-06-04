Мадонна розчулила рідкісним сімейним відео у 90-річчя батька

Знаменита виконавиця Мадонна поділилась з шанувальниками зворушливим роликом. Вона показала сімейне відео з нагоди дня народження батька.
Цього тижня батько успішної американської співачки Мадонни.Сільвіо Чікконе відсвяткував ювілей. Йому виповнилося 90 років.
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Возз'єднання сім'ї Мадонни
З нагоди дня народження батька знаменитість разом з усіма дітьми відправилась на батьківщину – у штат Мічиган. Там вся родина проводила час на сімейному винограднику Саттонс-Бей.
Мадонна вирішила опублікувати зворушливе відео з чуттєвими кадрами. На них зображені 24-річна Лурдес, 15-річні Девід і Мерсі Джеймс, 8-річні Стелла й Естер. Ймовірно, 20-річний Рокко пропустив сімейну поїздку, адже його не в ролику не було помітно.
Мій батько навчив мене того, як важливо наполегливо працювати й заробляти собі на життя. Ще раз висловлюю тобі велику подяку. Було приємно провести твоє 90-річчя разом з моїми дітьми у твоєму винограднику,
– написала Мадонна під відео.
Мадонна з батьком і дітьми / Фото з інстаграм-сторіз
У коментарях під відеороликом прихильники доєднуються до привітань:
- "Як красиво";
- "З днем народження";
- "Чарівні леді";
- "Неймовірно міцна та надихаюча родина";
- "Ви такі милі".