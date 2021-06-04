На этой неделе отец успешной американской певицы Мадонны Сильвио Чикконе отпраздновал юбилей. Ему исполнилось 90 лет.

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Воссоединение семьи Мадонны

По случаю дня рождения отца знаменитость вместе со всеми детьми отправилась на родину – в штат Мичиган. Там вся семья проводила время на семейном винограднике Саттонс Бэй.

Мадонна решила опубликовать трогательное видео с чувственными кадрами. На них изображены 24-летняя Лурдес, 15-летние Дэвид и Мерси Джеймс, 8-летние Стелла и Эстер. Вероятно, 20-летний Рокко пропустил семейную поездку, ведь его в ролике не было заметно.

Мой отец научил меня тому, как важно упорно трудиться и зарабатывать себе на жизнь. Еще раз выражаю тебе большую благодарность. Было приятно провести твое 90-летие вместе с моими детьми в твоем винограднике,

– написала Мадонна под видео.



Мадонна с отцом и детьми / Фото из инстаграм-сториз

В комментариях под видеороликом поклонники присоединяются к поздравлениям: