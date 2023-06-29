Мадонна потрапила в реанімацію через серйозну інфекцію: у якому стані зірка
Джерело:Гай Осірі
Американська співачка Мадонна госпіталізована з бактеріальною інфекцією. Наразі довелося перенести всі її концерти світового турне.
Американська співачка Мадонна перебуває в лікарні. Її менеджер повідомив, що в артистки виявили серйозну бактеріальну інфекцію.
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Мадонну госпіталізували
64-річна знаменитість перебуває під наглядом лікарів. Кілька днів вона провела у відділенні інтенсивної терапії.
У Мадонни розвинулася серйозна бактеріальна інфекція, яка призвела до того, що вона провела кілька днів у відділенні інтенсивної терапії. Її стан покращується, але вона все ще перебуває під медичним наглядом. Очікується повне одужання,
– розповів представник Мадонни.
Як пише Page Six, Мадонну знайшли непритомною в суботу 24 червня і доставили її до реанімації в лікарні Нью-Йорка. Поруч з матір'ю була її старша донька Лурдес Леон.
Менеджер Мадонни повідомив, що її світовий концертний тур Celebration доведеться перенести. Більше інформації про це з'явиться згодом.
- Нагадаємо, у січні цього року Мадонна анонсувала масштабний світовий тур Celebration Greatest Hits до 40-річчя її кар'єри. Артистка запланувала близько 35 концертів у багатьох містах світу.
- Світовий тур мав розпочатися 15 липня з концерту у Ванкувері, що в Канаді. Фани Мадонни довго чекали на її виступи – вона довго не виходила на сцену через пандемію та проблеми зі здоров'ям.