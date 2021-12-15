Мадонна показала рідкісне фото старшого сина від шлюбу з Гаєм Річі

Американська співачка Мадонна нечасто показує старшого сина Рокко. Після розлучення він спершу жив з мамою, але згодом переїхав до Британії. Та днями зірка показала нові фото Рокко.

Американська співачка Мадонна часто показує в інстаграмі своїх дітей. Однак один з її синів – 21-річний Рокко майже не з'являється у блозі зіркової матусі.

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Мадонна показала сина

Знаменитість днями таки опублікувала кадри свого сина Рокко. Перед камерою юнак позував у джинсах та білій футболці. Рокко позував з напоєм в руках і стояв позаду спорткара.

Хлопець не проти з'являтися на сторінці Мадонни, тож такі самі фото оприлюднив і у своєму інстаграмі.



Рідкісні фото сина Мадонни / Фото з інстаграму зірки



Рідкісні фото сина Мадонни / Фото з інстаграму зірки



Рідкісні фото сина Мадонни / Фото з інстаграму зірки

Що відомо про сина Мадонни

У 2000 році Мадонна одружилась з англійським режисером Гаєм Річчі. Того самого року на світ з'явився їхній спільний син – Рокко.

Через 8 років зіркове подружжя офіційно розлучилося. Рокко спершу жив з мамою, але згодом переїхав до батька, що на той час жив у Великій Британії.

Рокко ще шукає свої таланти, але вже працює моделлю. Влітку він знявся у фотосесії для журналу The Rake.

, що на відміну від Рокко, сини артистки Брітні Спірс не хочуть, щоб їхні фото були в блозі зіркової матусі. Вони бережуть свою приватність, але зрідка можуть погодитися на публікацію.