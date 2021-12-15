Мадонна показала рідкісне фото старшого сина від шлюбу з Гаєм Річі
Джерело:інстаграм Мадонни
Американська співачка Мадонна нечасто показує старшого сина Рокко. Після розлучення він спершу жив з мамою, але згодом переїхав до Британії. Та днями зірка показала нові фото Рокко.
Американська співачка Мадонна часто показує в інстаграмі своїх дітей. Однак один з її синів – 21-річний Рокко майже не з'являється у блозі зіркової матусі.
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Мадонна показала сина
Знаменитість днями таки опублікувала кадри свого сина Рокко. Перед камерою юнак позував у джинсах та білій футболці. Рокко позував з напоєм в руках і стояв позаду спорткара.
Хлопець не проти з'являтися на сторінці Мадонни, тож такі самі фото оприлюднив і у своєму інстаграмі.
Рідкісні фото сина Мадонни / Фото з інстаграму зірки
Рідкісні фото сина Мадонни / Фото з інстаграму зірки
Рідкісні фото сина Мадонни / Фото з інстаграму зірки
Що відомо про сина Мадонни
- У 2000 році Мадонна одружилась з англійським режисером Гаєм Річчі. Того самого року на світ з'явився їхній спільний син – Рокко.
- Через 8 років зіркове подружжя офіційно розлучилося. Рокко спершу жив з мамою, але згодом переїхав до батька, що на той час жив у Великій Британії.
- Рокко ще шукає свої таланти, але вже працює моделлю. Влітку він знявся у фотосесії для журналу The Rake.