Американская певица Мадонна часто показывает в инстаграме своих детей. Однако один из ее сыновей – 21-летний Рокко почти не появляется в блоге звездной мамы.

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Мадонна показала сына

Знаменитость на днях опубликовала кадры своего сына Рокко. Перед камерой молодой человек позировал в джинсах и белой футболке. Рокко позировал с напитком в руках и стоял позади спорткара.

Парень не прочь появляться на странице Мадонны, поэтому такие же фото обнародовал и в своем инстаграме.



Редкие фото сына Мадонны / Фото из инстаграма звезды



Редкие фото сына Мадонны / Фото из инстаграма звезды



Редкие фото сына Мадонны / Фото из инстаграма звезды

Добавим, что в отличие от Рокко, сыновья артистки Бритни Спирс не хотят, чтобы их фото были в блоге звездной мамы. Они хранят свою приватность, но иногда могут согласиться на публикацию.

Что известно о сыне Мадонны