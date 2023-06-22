Мадонна показала прийомних доньок-двійнят у випускних мантіях: рідкісний знімок

Американська співачка Мадонна поділилась рідкісним сімейним кадром. Її прийомні доньки-двійнята відсвяткували випускний.

Відома американська співачка Мадонна рідко показує знімки дітей у соціальних мережах. Та з нагоди свята вона поділилася милим знімком доньок.

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Мадонна показала доньок

Мадонна опублікувала в інстаграм-сторіз світлину з доньками-двійнятами Стеллою та Естер. 11-річні дівчата закінчили навчання та показалися у фіолетових випускних мантіях.

Дві королеви! Вітаю з випуском!

– привітала співачка доньок.



Доньки Мадонни / Фото з інстаграм-сторіз

Стелла та Естер – прийомні доньки Мадонни. Артистка вдочерила дівчат, коли їм було по 5 років. Їхня мати померла через тиждень після пологів, а бабуся не мала змоги утримувати.

, Мадонна виховує 6 дітей: серед них двоє біологічних – Лурдес Леон від американського фітнес-тренера Карлоса Леона і Рокко Річі від режисера Гая Річі, а також четверо названих – Девід Банда, Мерсі Джеймс, Стелла й Естер.

Додамо, нещодавно американський співак Марк Ентоні став батьком усьоме. В нього народилась дитина від дружини Наді Феррейри. Для моделі це первісток, тоді як Ентоні виховує ще шістьох дітей від попередніх шлюбів і стосунків.