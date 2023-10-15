На концерті у Лондоні: Мадонна підняла синьо-жовтий стяг, підтримавши Україну
Джерело:Шанувальники Мадонни
Знаменита американська виконавиця Мадонна напередодні відіграла концерт у Лондоні в рамках свого світового турне. Просто зі сцени вона підтримала Україну.
Виконавиця підняла синьо-жовтий стяг під час виконання композиції Don't Cry for Me Argentina. Своєю чергою глядачі гучно аплодували виконавиці.
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Мадонна підняла український прапор на концерті
14 жовтня, на стадіоні The O2 Arena, відбувся перший концерт артистки в рамках світового турне на честь 40-річчя її музичної кар'єри під назвою Celebration. Зірка виконала понад 40 своїх найпопулярніших треків. Серед них – Don't Cry for Me Argentina. Під час його виконання артистка тримала український стяг. Шанувальники підтримували співачку вигуками та гучними оплесками.
Що Мадонна говорить про велику війну в Україні: головне
- З початку повномасштабного вторгнення Росії співачка встала на бік України. Вона закликала людей допомагати українцям. Зокрема, надсилати гуманітарну допомогу. Мадонна підтримує Володимира Зеленського й навіть опублікувала відео, де показала наслідки російського вторгнення та порівняла Путіна з Адольфом Гітлером.
"Безглузде та жадібне вторгнення Росії в Україну повинне зупинитися! Будь ласка, надішліть гуманітарну допомогу, щоб допомогти мільйонам громадян України, життя яких постраждало від цієї кризи. Путін порушив усі чинні угоди про права людини", – наголосила виконавиця.
- У березні минулого року міжнародний ритейлер Dress-X вирішив віддячити знаменитостям, які підтримали Україну. Так, Мадонна постала у віртуальній синьо-жовтій сукні з колекції Support Ukraine.
- До того ж вона брала участь в мітингу "Встань за Україну". Разом з Біллі Айліш, Х'ю Джекманом, Елтоном Джон, та іншими знаменитостями співачка приєдналася до благодійного заходу онлайн. Ця подія допомогла зібрати фінансову та гуманітарну допомогу для українських біженців.