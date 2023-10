На концерті у Лондоні: Мадонна підняла синьо-жовтий стяг, підтримавши Україну

Знаменита американська виконавиця Мадонна напередодні відіграла концерт у Лондоні в рамках свого світового турне. Просто зі сцени вона підтримала Україну.

Виконавиця підняла синьо-жовтий стяг під час виконання композиції Don't Cry for Me Argentina. Своєю чергою глядачі гучно аплодували виконавиці.

Мадонна підняла український прапор на концерті

14 жовтня, на стадіоні The O2 Arena, відбувся перший концерт артистки в рамках світового турне на честь 40-річчя її музичної кар'єри під назвою Celebration. Зірка виконала понад 40 своїх найпопулярніших треків. Серед них – Don't Cry for Me Argentina. Під час його виконання артистка тримала український стяг. Шанувальники підтримували співачку вигуками та гучними оплесками.

Що Мадонна говорить про велику війну в Україні: головне

З початку повномасштабного вторгнення Росії співачка встала на бік України. Вона закликала людей допомагати українцям. Зокрема, надсилати гуманітарну допомогу. Мадонна підтримує Володимира Зеленського й навіть опублікувала відео, де показала наслідки російського вторгнення та порівняла Путіна з Адольфом Гітлером.

"Безглузде та жадібне вторгнення Росії в Україну повинне зупинитися! Будь ласка, надішліть гуманітарну допомогу, щоб допомогти мільйонам громадян України, життя яких постраждало від цієї кризи. Путін порушив усі чинні угоди про права людини", – наголосила виконавиця.