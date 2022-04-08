Мадонна, Білі Айліш, Елтон Джон візьмуть участь в онлайн-мітингу за Україну

Україну продовжують підтримувати десятки світових знаменитостей, яких знають мільярди людей. 9 квітня у мережі відбудеться мітинг "Встань за Україну", до якого онлайн приєднаються Мадонна, Біллі Айліш, Х'ю Джекман, Елтон Джон, Кріс Рок та інші.

Про мітинг у соціальних мережах повідомлялось раніше, але найвідоміші музичні виконавці, актори та ведучі звернуться до українців та висловлять свою позицію. Благодійний захід допоможе зібрати фінансову та гуманітарну допомогу для українських біженців.

Цікаво Джамала розсекретила суму, яку вдалось зібрати на благодійних концертах для України

Після події у Варшаві оголосять суму внесків, які вийде зібрати завдяки знаменитостям. Захід очолять голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн та прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

Окрім вище заявлених зірок, у події також візьмуть участь Еллен ДеДженерес, Біллі Портер, Брюс Спрінгстін та багато інших. Щодо Біллі Айліш, то раніше вона вже "включалась" у прямому ефірі з братом під час благодійного концерту у Бірмінгемі, Велика Британія.



Біллі Айліш зверталась до українців на концерті в Бірмінгемі / Фото Metro

Варто додати, що до мітингу закликав долучатись сам президент Володимир Зеленський під час свого звернення на премії Греммі. Він додав, що буде радий бачити кожного, хто підтримає Україну у російсько-українській війні.