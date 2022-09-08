Люди несуть квіти до замку Балморал, а біля Букінгемського палацу зібрався величезний натовп

8 вересня у шотландському замку Балморал померла королева Великої Британії Єлизавета II. Люди несуть до квіти до замку Балморал, а біля Букінгемського палацу вже зібрався чималий натовп.

У 96 років у вічність відійшла королева Великої Британії Єлизавета II. Вона перебувала на престолі 70 років і стала рекордсменкою з правління в історії британської монархії.

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Люди несуть квіти до замку Балморал

Велика Британія та увесь світ глибоко стурбовані трагічною новиною. Люди несуть квіти до замку Балморал, де сьогодні вдень померла Єлизавета II.

Особливо оплакує королеву Велика Британія. Люди ставлять букети квітів на гранітному мосту, який через річку Ді веде до Балморалського замку. Разом з квітами вони віддають шану королеві у вигляді записок, в яких описують всю свою повагу та любов.

Натовп людей біля Букінгемського палацу

Біля Букінгемського палацу зібрався вже величезний натовп людей. У Великій Британії дощить, але попри погоду люди вийшли всі з парасолями. Раніше натовп тричі вигукнув: "Ура королеві", а потім лунали вигуки: "Хай живе король".



Натовп людей біля Букінгемського палацу / Фото з Sky News

Старший син королеви Єлизавети II, який також вважається найстарішим спадкоємцем престолу в історії Великої Британії, зійде на престол під іменем король Чарльз III. Він буде проголошений новим монархом нації на Раді вступу, яка буде скликана якомога швидше в Сент-Джеймському палаці. Виступ короля Чарльза III відбудеться вже завтра, у п'ятницю, 9 вересня.