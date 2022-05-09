Люблю тебе, мій ведмедику, – Настя Каменських зворушливо привітала Потапа з днем народження

8 травня український репер Потап відсвяткував день народження. Йому виповнився 41 рік. Дружина артиста Настя Каменських зворушливо привітала його, опублікувавши фото, яке зробила ще минулого року на подвір'ї заміського будинку під Києвом.

За декілька днів до війни подружжя полетіло за кордон на відпочинок і сталося так, що не встигло повернутися. Зараз Потап і Настя перебувають за кордоном, підтримують Україну на відстані.

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NK привітала Потапа з днем народження

Артистка опублікувала миловидну фотографію чоловіка, яку зробила влітку минулого року на подвір'ї заміського будинку, де мешкало подружжя. Тоді був безтурботний час, коли насолоджувалися кожною хвилиною.

Я завжди мріяла про чоловіка, з яким не буде страшно, з яким буде безпечно, а головне – весело. Який окутає своїм теплом і коханням. Ти неймовірна та дуже добра людина. Я вдячна Всесвіту за тебе. Дякую за творчість, за натхнення, за світлий і позитивний вайб. Люблю тебе, мій ведмедику. З днем народження,

– написала NK під знімком.



Потапу виповнився 41 рік / Фото з інстаграму Насті Каменських

Зазначимо, що Настя Каменських відсвяткувала день народження 4 травня. Дружині Потапа виповнилося 35 років. Звісно, що вона отримала ніжні привітання від коханого. Тоді виконавиця розповіла про своє єдине бажання – перемогу України та оголосила збір коштів на автомобіль для ЗСУ.