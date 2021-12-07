Артист багато розповідає про маму, однак про тата майже ніколи не говорить. Дзідзьо (справжнє ім'я – Михайло Хома) зізнався, що про батька залишилися лише найприємніші спогади.

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Дзідзьо про батька

Михайло розповів, що його батька звали Степан і він помер у 37 років: "Я вдячний долі та життю, що в мене був такий чудовий тато! Він був для мене надзвичайним авторитетом! Любив його до шаленства".

Батько Дзідзя був дуже наполегливим, у селі його вибрали головою колгоспу, люди любили його. Найбільше Хома чекав моментів, коли батько незаплановано приїжджав додому і вони разом їхали по гриби чи на риболовлю.

Це найкращі моменти мого життя! Потія розбирався зі своїми образами, бо не розумів, чому в 13 років він мене покинув. Помер, бо застудив голову,

– поділився артист.



Батько Дзідзя – Степан (крайній зліва) / Фото з інстаграму артиста

Батько Михайла застудив нерв. Тоді вони довго не могли зрозуміти, що відбувається. Часи були бідні. Тиждень Степан терпів головний біль, а перед 8 березня його повели в лікарню.

"Якось маму привезли саму, вірніше, занесли на руках у будинок. Я одразу все зрозумів. Поховали його у селі, де він народився. А коли повернулися до Новояворівська, я навіть у тому будинку не міг перебувати. Була велика порожнеча, не розумів, куди я йду, з ким іду, хто за мене тепер відповідає", – пригадав Дзідзьо.

Після втрати батька було складно і Михайлові, і його мамі. Тоді він вже навчався в музичному училищі у Львові. Щоб допомогти дітям мама вирішила поїхати за кордон. Важко було спілкуватися, оскільки не було мобільних телефонів, як зараз. Артист вдячний батькам за те, що допомогли йому.