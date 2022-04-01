Жерар Депардьє засудив Путіна за "божевільні вчинки" в Україні

Французький актор Жерар Депардьє засудив Путіна за війну, яку він розв'язав в Україні. У минулому він захоплювався очільником Кремля та отримав російське громадянство.

Французький актор Жерар Депардьє висловився про війну в Україні. Він назвав вчинки Путіна "божевільними та неприйнятними".

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Жерар Депардьє засудив Путіна

Актор розкритикував дії очільника Кремля, але й зауважив, що росіяни начебто не несуть відповідальності за його вчинки.

Російський народ не несе відповідальності за шалені, неприйнятні ексцеси своїх лідерів, таких як Володимир Путін,

– сказав Депардьє.

Знаменитість також повідомив, що пожертвує всі доходи від трьох запланованих на початку квітня виступів у Парижі на користь жертв, за його словами, "братовбивчої війни".

Жерар Депардьє, Росія та Україна