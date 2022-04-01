Французький актор Жерар Депардьє висловився про війну в Україні. Він назвав вчинки Путіна "божевільними та неприйнятними".
До слова Продовжуй, Україна знекровить вас, – Стівен Кінг звернувся до Путіна
Жерар Депардьє засудив Путіна
Актор розкритикував дії очільника Кремля, але й зауважив, що росіяни начебто не несуть відповідальності за його вчинки.
Російський народ не несе відповідальності за шалені, неприйнятні ексцеси своїх лідерів, таких як Володимир Путін,
– сказав Депардьє.
Знаменитість також повідомив, що пожертвує всі доходи від трьох запланованих на початку квітня виступів у Парижі на користь жертв, за його словами, "братовбивчої війни".
Жерар Депардьє, Росія та Україна
- У 2013 році Жерар Депардьє отримав російське громадянство, відмовився від французького паспорта й назвав себе "громадянином світу". Глава Чечні Рамзан Кадиров вручав йому документи від квартири, де зареєстрували актора.
- Хоч Депардьє нібито підтримував хороші стосунки з Ющенком, у 2014 році він назвав Україну частиною Росії. Відповідаючи на запитання про війну на Донбасі, він заявляв, що ніхто насправді не розуміє, що там відбувається. До того ж він неодноразово прихильно висловлювався про Путіна.
- У 2015 році СБУ заборонила Депардьє в'їжджати в Україну, а також його внесли до "чорного списку" Мінкульту.