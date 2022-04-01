Французский актер Жерар Депардье высказался о войне на Украине. Он назвал поступки Путина "сумасшедшими и неприемлемыми".
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Жерар Депардье осудил Путина
Актер раскритиковал действия главы Кремля, но и заметил, что россияне якобы не несут ответственности за его поступки.
Российский народ не несет ответственности за безумные, неприемлемые эксцессы своих лидеров, таких как Владимир Путин,
– сказал Депардье.
Знаменитость также сообщил, что пожертвует все доходы от трех запланированных в начале апреля выступлений в Париже в пользу жертв, по его словам, "братоубийственной войны".
Жерар Депардье, Россия и Украина
- В 2013 году Жерар Депардье получил российское гражданство, отказался от французского паспорта и назвал себя "гражданином мира". Глава Чечни Рамзан Кадыров вручал ему документы от квартиры, где зарегистрировали актера.
- Хотя Депардье вроде бы поддерживал хорошие отношения с Ющенко, в 2014 году он назвал Украину частью России. Отвечая на вопрос о войне на Донбассе, он заявлял, что никто действительно не понимает, что там происходит. К тому же он неоднократно благосклонно высказывался о Путине.
- В 2015 году СБУ запретила Депардье въезжать в Украину, а также его внесли в "черный список" Минкульта.