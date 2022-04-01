Французский актер Жерар Депардье высказался о войне на Украине. Он назвал поступки Путина "сумасшедшими и неприемлемыми".

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Жерар Депардье осудил Путина

Актер раскритиковал действия главы Кремля, но и заметил, что россияне якобы не несут ответственности за его поступки.

Российский народ не несет ответственности за безумные, неприемлемые эксцессы своих лидеров, таких как Владимир Путин,

– сказал Депардье.

Знаменитость также сообщил, что пожертвует все доходы от трех запланированных в начале апреля выступлений в Париже в пользу жертв, по его словам, "братоубийственной войны".

Жерар Депардье, Россия и Украина