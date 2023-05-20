До кар'єри акторки й радіоведучої Валерія Товстолєс працювала в модельному бізнесі. Її завжди називали симпатичною, але неідеальною. На тлі цього дівчина не вірила в себе. Однак усе змінилося на "Лізі сміху", коли її команду "180 і вище" взяв до себе репер Потап.

Цікаво У мене дуже великі зв'язки, – Потап вперше зізнався, де насправді перебуває

Як Потап позбавив комплексів Лєру Товстолєс з "Жіночого кварталу"

Я пам'ятаю, щось ми виступаємо, робимо якусь сценку. Я захожу за лаштунки, він мене хапає і каже: "Ти дуже гарна, ти просто це ще не розумієш. У тебе неймовірно гарні ноги, ти нереально сексуальна. Ти будеш і ведучою, і акторкою, і все ти будеш. Просто повір, я тобі хочу це сказати, щоб ти запам'ятала". Він мене ось так схопив, тет-а-тет сказав. Без зайвих залицянь, просто людина хотіла сказати це мені,

– пригадала Лєра Товстолєс.

Валерія Товстолєс з Потапом / Фото з інстаграму акторки

Вона пояснила, що в моделінгу всі красиві, тож на кастингах вона особливо не виділялася. Ба більше, скаути постійно наголошували на її недоліках – шрамі між бровами, зайвій вазі, товстих стегнах.

"Коли я була в модельному бізнесі, тоді були чіткі параметри. Це зараз можна і шрами, і татуювання, і пірсинг. Тоді взагалі чисте обличчя. Мені постійно казали "це не те, це не то". Я була товста для модельного бізнесу. Я важила 60 кілограмів. Для мого зросту це ідеальна вага, але тоді вони вважали, що я товста. Їм не подобалися мої ноги, стегна. Їм не подобався мій сміх, їм не подобалося, що я розважала моделей на показі, і вони не встигли вийти. Я постійно чула критику. Мені завжди казали, що я гірша, ніж інші", – поділилася Валерія.