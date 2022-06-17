Лягаю в лікарню, – MamaRika повідомила про проблеми зі здоров'ям

Співачка MamaRika повідомила про проблеми зі здоров'ям. Артистка має на декілька днів лягти в лікарню, щоб пройти повне обстеження організму.

На початку війни співачка виїхала з сином до Польщі, однак не змогла бути там довго і через півтора місяця повернулася додому. Від початку війни MamaRika, як і всі українці, постійно переживає стрес, що відзначилося на її здоров'ї.

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MamaRika про проблеми зі здоров'ям

Зараз виконавиця живе з чоловіком і сином в Україні. Однак на декілька днів вона вимушена лягти до лікарні, щоб обстежитися. З ким у ці дні буде маленький син – MamaRika не повідомила.

Завтра мушу лягти до лікарні і провести повний ряд обстежень. У мене є певні проблеми зі здоров'ям, які потребують серйозних мір, тому маю зайнятися собою,

– сказала MamaRika.

Виконавиця не розповіла, що саме з нею сталося, однак зазначила, що всі проблеми почалися через пережитий стрес. Війна в Україні негативно вплинула на здоров'я артистки, тому вона вимушена лікуватися. Усі деталі зірка пообіцяла повідомити згодом: "На жаль, весь цей жах, який відбувається, не проходить безслідно. Всі ми постаріли не тільки морально, а й фізично. Організм буквально здає. Трішки пізніше розповім вам все у деталях".



MamaRika про проблеми зі здоров'ям / Скриншот інстаграм-сторіз співачки



​MamaRika про проблеми зі здоров'ям / Скриншот інстаграм-сторіз співачки

Нагадаємо, на початку червня MamaRika розповідала, що війна та стрес негативно позначилася на її здоров'ї. Тоді зірка задумувалася над тим, щоб звернутися до психолога. Раніше вона "сама була для себе психологом" й могла впоратися з проблемами, однак тепер не може справлятися з цим. Артистка натякала, що через постійний стрес в неї виникли проблеми зі шлунком. Виконавиця додала, що на тлі стресу у неї почало зникати грудне молоко, однак вона продовжувала годувати дитину.