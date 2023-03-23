Я не хочу починати драму, – Міка Ньютон про "плагіат" її пісні на Євробаченні-2023

Співачку Loreen, яка представить Швецію на Євробаченні-2023, звинувачують у плагіаті. Зокрема, критики вважають, що її пісня Tattoo дуже нагадує трек української співачки Мікі Ньютон. На це вже відреагувала українка.

Слухачі зазначають, що пісня представниці Швеції нагадує популярну пісню 16-річної давності "В плену", яку створила українська співачка, передає 24 Канал. Нагадаємо, що Loreen уже перемагала на Євробаченні 2012 року з треком Euphoria.

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Цього року на Євробаченні-2023 шведська співачка заспіває трек Tattoo. Цікаво, що Loreen одразу стала лідером у букмекерських прогнозах, вона навіть обігнала гурт TVORCHI.

І хоча багато критиків вважають, що ця пісня плагіат, бо має ідентичний мотив, але звинувачувати Loreen у навмисній крадіжці не варто. Крім того, слухачі знайшли композицію з практично такою самою мелодією під назвою Flying Free, яка була вперше випущена в 1999 році маловідомим музичним колективом Pont Aeri.

Як відреагувала українка Міка Ньютон

У Instagram-Stories українська співачк вже прокоментувала ситуацію – вона наголосила, що не бачить у цьому жодної драми.

Міка Ньютон відповіла, що не хоче це коментувати, бо їй не потрібна драма! Крім того, вона побажала Loreen перемоги на Євробаченні.

Життя надто коротке, щоб сперечатися за пісні, звучать вони однаково чи ні. Хтось з вас думає, що так, хтось – ні. Моя пісня вийшла 2005 року. Будь ласка, припиніть закидати мене повідомленнями і відмітками. Давайте підтримувати одне одного!,

– написала Ньютон.



Реакція Міки Ньютон на пісню шведки Loreen / Скриншот з її інстаграм-сторіс

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