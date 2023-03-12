Швеція відправить на Євробачення-2023 Loreen, яка вже перемагала: як відреагували букмекери

Від Швеції на Євробачення-2023 поїде 39-річна співачка Loreen. На національному відборі Melodifestivalen вона перемогла з ритмічним треком Tattoo й розворушила букмекерів.

Loreen уже перемагала на Євробаченні 2012 року. Її пісня Euphoria досі є одним з найпопулярніших хітів пісенного конкурсу. Швеція вирішила дати артистці ще один шанс і повторити свій тріумф уже в Ліверпулі.

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Loreen представить Швецію на Євробачення-2023

На офіційному ютуб-каналі вже з'явилося відео виступу Loreen на Melodifestivalen 2023. На нацвідборі Євробачення-2023 вона показала приголомшливий номер у зухвалому костюмі між екранами, які нібито намагаються затиснути її. Не обійшлося й без екстравагантних танців, що стали родзинкою її перформансів.

Loreen представлятиме Швецію на пісенному конкурсі Євробачення-2023 в Ліверпулі з піснею Tattoo,

– йдеться на ютубі.

Loreen представить Швецію на Євробаченні-2023 – Tattoo: дивіться відео онлайн

У коментарях відреагували бурхливо:

"Не можу повірити, що в підлітковому віці бачила перемогу Loreen на Євробаченні, а тепер, коли стала дорослою, це може статися знову. Вона абсолютна гордість Швеції";

"Мені було 14 років, коли Loreen перемогла в Баку. Ейфорія, яку я відчула тоді, була незабутньою. Через 11 років вона може б повторити свій подвиг, я тут для цього";

"Вона справді чудова! У неї така неймовірна сила та емоційність у голосі! Це приголомшливо";

"Постановка, спів і виконання були неймовірними від початку до кінця. Я не хотів, щоб це закінчувалося";

"Все на місці й на рівні переможця Євробачення! Не можу дочекатися, що буде в Ліверпулі".

Реакція букмекерів на участь Loreen в Євробаченні-2023

Після появи Loreen серед учасників Євробачення-2023 букмекери змінили свої прогнози. На її перемогу ставлять аж 51,5%. Так, Швеція обійшла Фінляндію – 14,7%, а Україну посунула на третю сходинку – 13,5%.

До речі, Loreen підтримує Україну. У травні 2022 року вона звернулася зі словами: "Я хвилююся за вас і люблю вас. Будь ласка, будьте сильними та тримайтеся. І хоч ми не знайомі, але я люблю вас. Бережіть себе". Крім того, артистка пропонувала допомогу Джамалі – запрошувала з синами у Стокгольм до себе додому.