Лодигіна замало: Kalush вимагає звільнити представницю PWC, яка рахувала голоси на Нацвідборі

Суспільне запропонувало Kalush Orchestra їхати на Євробаченні-2022 від України, але ті не поспішають підписувати контракт. Вони нібито домагаються справедливості й після Лодигіна просять звільнити з PWC Олену Волкову, яка не показала їм результати глядацького голосування.

Поки країна чекає від Kalush Orchestra офіційної заяви – їдуть чи не їдуть вони на Євробачення-2022 в Італію, репери вимагають притягти до відповідальності всіх тих, хто перейшов їм дорогу на Нацвідборі. Звільнення судді Ярослава Лодигіна зі Суспільного музикантам було замало, вони просять звільнити Олену Волкову, яка у прямому ефірі ручилась за чесність підрахунку голосів від імені компанії PWC.

Важлива тема Після скандального Нацвідбору: суддю Ярослава Лодигіна звільнили з Суспільного

Kalush Orchestra про скандал з PWC

Олег Псюк заявив, що аудиторська та консалтингова компанія PWC майже тиждень ігнорує його прохання оприлюднити результати глядацького голосування на Нацвідборі Євробачення-2022.

Аудиторська контора PWC досі не дала нам реальних результатів голосування людей. Більше того, вони навіть не вийшли на зв'язок, не дали взагалі ніякого фідбеку,

– поскаржився лідер Kalush Orchestra.

"Вони просто від нас закрилися, оточили нас охороною, а коли жіночка з їхньої контори вийшла, сказала: "Немає карточки, вона пропала". Буде справедливо, як звільнили Лодигіна, так звільнили і її, щоб більше ця контора не займалася Євробаченням і Нацвідбором", – додав Олег Псюк.

Kalush Orchestra вимагає звільнити представницю PWC / Відео з інстаграму

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Нагадаємо, представники Суспільного та Олена Волкова і справді відмовилися показувати Kalush Orchestra папірець з балам, бо це суперечить правилам.

"Ми не можемо показувати одній групі на вимогу одного учасника цей документ, тому що в правилах немає, що ми повинні це робити на прохання однієї особи… На приватні прохання ми не відповідаємо", – пояснював Олексій Гончаренко на пресконференції 14 лютого.