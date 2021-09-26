У ліжку з коханим: Настя Каменських показала зворушливі кадри
Джерело:інстаграм Насті Каменських
Популярна українська співачка Настя Каменських оприлюднила в інстаграмі миловидний "бумеранг", де зображена разом із коханим Потапом. Закохані вранці ніжилися в ліжку, бо через тривалі гастролі багато часу не бачилися.
Настя Каменських і Потап є однією з найпопулярніших пар в українському шоу-бізнесі. Наразі виконавці працюють окремо і мають різні гастролі. Їм не вдається проводити разом там багато часу, скільки хотілося б, тому насолоджуються кожним моментом удвох.
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Нове відео NK і Потапа
Подружжя мешкає в елітному котеджному містечку неподалік від Києва. Настя Каменських і Потап часто проводять час саме вдома. Виконавиця у своєму блозі показала, як пройшов їхній ранок, коли не потрібно було нікуди поспішати.
Настя і Потап ніжилися в білосніжному ліжку. Репер одягнув білу футболку з принтом, а його кохана – у сірому світшоті. NK не наносила косметику на обличчя, а волосся зібрала у недбалий пучок. Вдома вона відпочиває від сценічних образів, яскравих макіяжів і розкішних зачісок.
Найсолодші декілька годин після гастролей і перед довгою зйомкою. Потап – моя підзарядка любові,
– з ніжністю написала NK.
У коментарях прихильники співачки засипали зіркову пару компліментами.
- "Я завжди була впевнена, що вони будуть разом!"
- "Такі класні!"
- "Які ж ви милі!"
- "Кохання!"
- "Добра і красива пара!"