Лижі, купання в басейні та сноуборди: як проводять зимовий відпочинок українські зірки

Зазвичай українські зірки шоу-бізнесу обирають теплі краї для зимового відпочинку. Взимку вони люблять ніжитись на сонці та виставляти у соцмережі фото в купальниках. Проте є й ті, які обирають екстримальні зимові види спорту, аби вийти з зони комфорту та зарядитись енергією на нові проєкти.

Цього року багато відомих українців відпочивали у Буковелі. Зважаючи на карантин та закриті кордони, вони обирають подорожувати Україною. Тому любителів зимових видів спорту тепер стане значно більше. Найпопулярнішим спортом, який полюбляють українські зірки, є лижі.

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Тіна Кароль

Цього року Тіна Кароль зустрічала Новий Рік не на роботі. Зірка вирішила відмовитись від корпоративів і поїхати в Карпати. Вона залишилась там на декілька днів, аби відпочити від роботи і міського хаусу, та провести час із сином Веніаміном. Вони жили високо у горах, у селищі, де навколо густий ліс. Тіна Кароль з Веніаміном каталась на лижах та ділились їхніми спільними фото у соцмережах.

Леся Нікітюк

Леся Нікітюк також вирішила не хизуватись струнким засмаглим тілом десь на Мальдівах, а обрала зимовий відпочинок у Буковелі. Телеведуча зустрічала там Новий Рік та залишилась ще на декілька днів, аби покататись на лижах та відвідати спа-процедури. Зірка підписала фото у соцмережах у своєму стилі: "Купила лижі, палки, костюм, окуляри, носочки і навіть термотрусики! Нащо? Правильно, щоб сфоткатись в Буковелі в лоббі у готелі"

Сергій Притула

Сергій Притула на зимових канікулах теж поїхав відпочивати в гори. Як він сам неодноразово говорив, українські Карпати – це його місце сили. У соцмережах він поділився фото у басейні на дворі з підписом: "Ніщо так не зігріває у Карпатах, як добра крижана купіль після лазні!"

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Ольга Сумська

Акторка Ольга Сумська разом з сім'єю відпочивала у Карпатах. Вони зустріли Новий Рік у Яремче, а згодом відправились на Буковель кататись на лижах. Ольга виставляла у соцмережі фото з красивими карпатськими краєвидами. До слова, декілька років поспіль Ольга разом з чоловіком та донькою брали участь у "Зіркових зимових іграх" у Буковелі, де змагались у вправності катання на лижах в одній з олімпійських дисциплін.

Камалія

Цього року вперше на Буковель поїхала співачка Камалія разом із сім'єю. "Завдяки коронавірусу, коли для багатьох закриті інші гірськолижні курорти (в Альпах, наприклад), ми вирішили відвідати Буковель і були приємно здивовані рівнем послуг. Це ще не Європа, але не дуже далеко", – написала в мережі Камалія. Також співачка зазначила, що ціни досить високі, і не кожен може собі дозволити поїхати з сім'єю на лижі.

Віктор і Катерина Павліки

Майбутні батьки Віктор та Катерина Павлики теж цієї зими відпочивали у Карпатах. Проте цього разу на лижах катався лише Віктор. Його молода дружина просто відпочивала у готелі, адже вона чекає на народження малюка.

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Олександр Педан

Ну і найбільшим екстрималом серед українського шоу-бізнесу заслужено можна вважати Олександра Педана. Він щоразу пробує нові види спорту та виходить із зони комфорту. Цього року він відпочивав у "непопсових Карпатах", у селі Пилипець. Теледучий катався на лижах та сноуборді, та практикував фрирайд. До речі, декілька років тому Педан підкорив найвищу точку Західної Європи – Монблан.

Автор: Соломія Борух