Донька Костянтина Меладзе показала зворушливе відео з 46-річною мамою
26 грудня 2022, 16:04Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Лії Меладзе
18-річна донька Костянтина Меладзе – Лія поділилася рідкісними кадрами, на яких зображена з мамою Яною Сумм. Вони зустрілися в Латвії.
Лія Меладзе, яка брала участь у "Голосі країни-12", 25 грудня зустрілася з мамою у Латвії. Там вони зняли зворушливий ролик на узбережжі моря.
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Лія Меладзе зустрілася з мамою
Костянтин Меладзе та Яна Сумм розлучилися у 2013 році. Лія підтримує теплі стосунки з обома батьками, однак рідко публікує в мережі спільні фото. Дівчина навчається в США, але на Різдво приїхала до Латвії, де зустрілася з мамою і навіть зняла атмосферне відео під зворушливу святкову композицію.
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