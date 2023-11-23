Сільські клуби, телешоу та гастролі: де зараз і чим займається "Лісапетний батальйон"

"Лісапетний батальйон" – один із найяскравіших музичних колективів в Україні. Він складається лише з жінок та одного чоловіка. Гурт запам'ятався глядачам своїми гумористичними та життєствердними піснями.

"Лісапетний батальйон" здобув популярність в Україні завдяки простим та народним пісням, які зрозумілі кожному. Гурт став відомим після одного популярного телешоу на українському телебаченні. Як зараз живе та розвивається колектив – з'ясовував 24 Канал.

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Про гурт "Лісапетний батальйон"

"Лісапетний батальйон" як музичний колектив виник завдяки об'єднанню двох народних гуртів: естрадно-фольклорного – "Забава" із Тернопільщини та аматорського театру "Бабине літо" з Львівщини. Керівницею гурту стала Наталія Фаліон, яка раніше працювала у сільському будинку культури у Львівській області. Відомо, що учасницям "батальйону" від 30 й до 65 років.



"Лісапетний батальйон" / Фото lisapet.net

Справжню славу колективу принесла участь у проєкті "Україна має талант" на телеканалі СТБ у 2013 році. Жінкам вдалося потрапити аж до фіналу п'ятого сезону талант-шоу. Там вони виконали вже народний хіт – "Лісапет", одним з авторів якого є керівниця гурту Наталя Фаліон. Трек дуже сподобався українській публіці, тож гурт отримав перемогу в шоу. Жінки виграли 1 мільйон гривень.

Цікаво, що пісня "Лісапет" стала популярною ще до телешоу. Тому що у 2012 році бабусі з ансамблю "Чиста криниця" з Чернігівщини опублікували свій кавер на пісню "Лісапет" у ютуб. Ролик з таким виконанням швидко поширився у мережі та став доволі впізнаваним.

Як змінилося життя колективу після шоу

Раніше "Лісапетний батальйон" їздив виступати переважно по селах і маленьких містечках. Однак, після перемоги в національному талант-шоу, гурт почали запрошувати і у великі міста. Згодом географія виступів розширилась й жінки показували свою творчість у Польщі, Казахстані, Канаді, Іспанії.

За словами керівниці Наталі Фаліон, після перемоги в шоу вони змінились. Жінки повірили в себе та припинили бути закритими у собі. Спершу вони подумали, що їм просто пощастило виграти. Але згодом артистки зрозуміли, що вони багато років йшли до цього визнання й побачили, що люди їх люблять. Також Фаліон розповідала, що жінки стали вибагливіші до себе й почали більше доглядати за зовнішнім виглядом.

Спочатку подумали, що наша перемога – випадок, але коли побачили, як нас люблять, зрозуміли – це закономірність. До цього йшли роками й самі незчулися, як опинилися на п'єдесталі. До цього були просто баби, а вже чотири роки – зірки. Вдячні глядачі зробили нас переможцями. Вони захотіли, аби перемогли саме такі – прості сільські молодиці, як кажуть, натурпродукт без ГМО,

– розповіла Наталя у інтерв'ю "Подолянин".

Відтоді, як колектив заснували, його лідерами були керівниця гурту Наталя Фаліон та Оксана Косіньська, яка виступала під творчим псевдонімом "Ганька". У гурту навіть є слова у піснях, де згадується Ганька.



Оксана Косінська шоста / Фото ЧЕline

Однак, у 2015 році Оксана Косінська померла. Вона мала проблеми із серцем, утім, виходила на сцену навіть за тиждень до смерті. Раніше вони часто використовували слово "Ганька" у своїх сценках між піснями, але після смерті Оксани Косінської, припинили це робити. Тоді у сценках з'явилося нове ім'я – Люська.

2018 рік став складним для керівниці гурту Наталі Фаліон. Адже протягом двох місяців у неї помер чоловік, свекруха та син. Жінці доводилось непросто, але вона взяла себе в руки й продовжила виступати.

У 2021 році "Лісапетний батальйон" став одним зі ста членів журі вокального-шоу "Співають всі". Судячи з ролика на ютубі, учасникам колективу дуже сподобалась така роль.

Як змінилося життя колективу після війни

Після того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, жінки вирішили підняти бойовий дух українців. Вони випустили пісню "Зібрались бабоньки". За словами Наталі Фаліон, вона бачила, які люди налякані, тож учасницям гурту хотілося розрядити атмосферу. 26 березня пісня з'явилась на ютубі.

Я коли побачила, які всі нажахані, налякані, і ти не знаєш, чого чекати, зрозуміла: треба обов'язково цю атмосферу якось розрядити. Насамперед – для себе. На YouTube пісня вийшла 26 березня, бо поки зробили фонограму, записали, а написали ми її буквально в перший тиждень. І коли всі збиралися, співали, то якось і легше наче ставало,

– розповіла Наталя у інтерв'ю KP.UA.

Згодом "Лісапетний батальйон" випустив композицію "Він – з Бучі, вона – з Ірпеня", яку колектив присвятив переселенцям з Бучі. Спочатку жінки не наважувалися її виконувати на сцені. Але потім вирішили спробувати й публіці дуже сподобалась.

Зараз жінки періодично гастролюють як малими, так і великими містами України. Їх запрошують на корпоративи, весілля та інші заходи.