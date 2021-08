Демі Ловато (справжнє ім'я – Деметрія Девонн Ловато) зробила значний вклад у розвиток сучасної музики. У своїх піснях вона завжди відверта зі слухачами, проживає кожну ноту та вміє передати почуття через композиції. Артистка у творчості буває різною, проте завжди щирою.

Історія Демі Ловато: коротко

Майбутня зірка народилася 20 серпня 1992 року в США.

Вперше вона з'явилася на екранах телевізорів у серіалі "Барні та друзі". Саме ця стрічка стала початком її кар'єри в кіно.

Популярність Демі Ловато принесла роль Мітчі Торреса у двох частинах фільму "Рок у літньому таборі".

Згодом дівчина отримала головну у серіалі "Дайте Санні шанс".

Успіх Ловато здобула не лише в кіноіндустрії, а й в музиці. У 2008 році вона презентувала перший альбом Don't Forget, який записала протягом 10 днів.

Ця платівка посіла друге місце в списку Billboard 200. У перший тиждень продали 89 тисяч копій альбому. Згодом продали ще приблизно 473 тисячі.

Другий альбом знаменитості мав ще більший успіх, адже посів перше місце в Billboard 200. За перший тиждень після прем'єри продали 108 тисяч платівок.

Дані зібрані на основі Вікіпедії

Найкращі пісні Демі Ловато

Демі Ловато – Dancing With The Devil: дивіться відео онлайн

Демі Ловато – Tell Me You Love Me: дивіться відео онлайн

Демі Ловато – Confident: дивіться відео онлайн

Демі Ловато – Heart Attack: дивіться відео онлайн

Демі Ловато – Give Your Heart a Break: дивіться відео онлайн

Демі Ловато – Made in the USA: дивіться відео онлайн

Демі Ловато – Stone Cold: дивіться відео онлайн

Демі Ловато – Neon Lights: дивіться відео онлайн

Демі Ловато – I Love Me: дивіться відео онлайн