У лілових костюмах: Лілія Ребрик підкорила атмосферною фотосесією з сім'єю біля ялинки

Відома українська акторка Лілія Ребрик поділилась з шанувальниками атмосферними фото. Зірка разом з сім'єю знялась у передсвятковій фотосесії й зачарувала мережу.

Успішна українська акторка Лілія Ребрик розповіла, що дуже любить влаштовувати сімейні фотосесії кілька разів на рік. Іноді вони імпровізовані та проходять без фотографа. Та днями зірка разом з чоловіком і доньками знялась у стильному та атмосферному фотосеті.

Дивіться також Анастасія Приходько знялася у фотосесії з дітьми та показала обличчя молодшого сина: фото

Сімейна фотосесія Лілії Ребрик

Акторка разом з чоловіком Андрієм і доньками Діаною та Поліною влаштувала фотосесію на студії. Новорічна ялинка на тлі та різдвяні прикраси додавали світлинам особливого святкового та домашнього настрою.

Для зйомки родина обрала вбрання лілових відтінків. Лілія Ребрик і дівчата одягнули светри з однаковою в'язкою. Діана та Поліна приміряли пишні спідниці та блискучі туфельки. Тоді як зіркова матуся постала в атласній спідниці та бежевих босоніжках на високих підборах.

Образ Лілії Ребрик доповнювали масивні каблучки, пишні локони та легкий макіяж з акцентом на очах.

Танцівник та зірковий батько позував перед об'єктивом у сорочці, комірець якої виднівся під светром, та білих штанах.

Сімейна фотосесія Лілії Ребрик / Фото з інстаграму акторки

У коментарях під новим дописом знаменитості шанувальники діляться враженнями від фотосесії та засипають сім'ю компліментами:

"Дуже гарно і ніжно";

"Ви неймовірні";

"Такий колір бомбезний";

"Обожнюю цю сімейку";

"Які ж ви класні";

"Як красиво! Дякую, що ділитесь затишком!";

"Дивлячись на вас, хочеться радіти й вірити в любов";

"Супер! Як завжди ваші світлини найкращі, заряджають позитивом".

Текст публікації Лілії Ребрик

Обожнюємо сімейні фотосесії! Кілька разів на рік обираємо собі образи, придумаємо стилістику, робимо гарні зачіски й легкий макіяж, беремо кілька нарядів і йдемо у фотостудію або запрошуємо фотографа.

Спонтанні й незаплановані фотосесії, любительські, коли знімаємо себе самі – теж любимо!

І у студійній, і у "природній" фотосесії є свій шарм! Та головне, що на будь-якій з них – справжні ми – "дикасімейка"!

А ще, в мене є гарна традиція: двічі на рік, на дні народження дітей я друкую фото з різних фотосесій, прикрашаю ними залу, роздаю якісь фото родичам, а решту – складаю в фотоальбом, щоб потім грітися теплими спогадами різних років, згадуючи саме той день, коли було зроблено фото.