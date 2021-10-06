40-річна Лілія Ребрик тримає себе в бездоганній формі, відтак сміливо одягає приталені вбрання. Цього разу струнку фігуру ведуча підкреслила обтислою чорною сукнею з велюровою вставкою на талії.

До теми Надя Дорофєєва гуляла Києвом у костюмі за 21 тисячу гривень

Елегантності її аутфіту додали оголені плечі та біле мереживо в зоні декольте й на манжетах. Жіночну сукню від українського бренду Лілія Ребрик довершила класичними туфлями-човниками в тон. Лаконічними родзинками її образу стали аксесуари з перламутром – підвіска та сережки.

Лілія Ребрик у сукні з декольте / Фото з інстаграму акторки

Лілія Ребрик у сукні з декольте / Фото з інстаграму акторки

Лілія Ребрик у сукні з декольте / Фото з інстаграму акторки

У коментарях акторку засипали компліментами за новий образ, котрий підкреслив всі переваги її фігури: