Лілія Ребрик зворушливо привітала батька з днем народження

Успішна українська телеведуча та акторка Лілія Ребрик привітала батька з днем народження. Вона оприлюднила ролик, де показала тата й адресувала йому слова подяки та вітання.

Лілія Ребрик завжди з трепетом ставиться до сім'ї. Вона неодноразово зазначала, що це найцінніше, що є в її житті й часто публікує в мережі світлини з чоловіком, доньками та батьками. Не оминула увагою й цей особливий для її сім'ї весняний день – день народження тата.

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День народження тата Лілії Ребрик

Артистка опублікувала емоційний ролик. На відео, яке було частиною телевізійного сюжету, тато розповідає про свою доньку, зізнається, що пишається нею та відчуває гордість.

Дякую, що ти завжди поруч! Що завжди підтримуєш! Що завжди віриш! Що відпустив у 16 років в Київ! Дякую, що завжди маю можливість залишатися маленькою дівчинкою поряд із тобою! Мій тато! З днем народження! Поцілунки з Києва в Чернівці передаємо всім сімейством!

– написала в публікації Лілія.

У коментарях підписники також залишають батькові Ребрик багато слів привітання.