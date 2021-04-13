Успешная украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик поздравила отца с днем рождения. Она обнародовала ролик, где показала папу и адресовала ему слова благодарности и приветствия.

Лилия Ребрик всегда с трепетом относится к семье. Она неоднократно отмечала, что это самое ценное, что есть в ее жизни, и часто публикует в сети фотографии с мужем, дочерьми и родителями. Не обошла вниманием и особый весенний день – день рождения папы.

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День рождения папы Лилии Ребрик

Артистка опубликовала эмоциональный ролик. На видео, которое было частью телевизионного сюжета, папа рассказывает о своей дочери, признается, что гордится ею и чувствует гордость.

Спасибо, что ты всегда рядом! Что всегда поддерживаешь! Что всегда веришь! Что отпустил в 16 лет в Киев! Спасибо, что всегда имею возможность оставаться маленькой девочкой рядом с тобой! Мой папа! С днём рождения! Поцелуи из Киева в Черновцы передаем всем семейством!

– написала в публикации Лилия.

В комментариях подписчики также оставляют отцу Ребрик много слов поздравления.