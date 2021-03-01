Хвора на коронавірус Лілія Ребрик розповіла про самопочуття

Відома українська телеведуча та акторка Лілія Ребрик заявила, що хвора на коронавірус. Вона взяла відпустку та зайнялась лікуванням. Зірка повідомила, що про симптоми хвороби та призначення лікаря публічно розповідати не буде, однак поділилась, що наразі почувається "не дуже".

У неділю, 28 лютого, Лілія Ребрик оголосила, що в неї виявили коронавірус. Вона не стала ділитися, за яких обставин підхопила хворобу, та залишила за кадром деталі самопочуття. Попри недугу, ведуча повернулась в інстаграм, аби привітати шанувальників з приходом весни. Вона показала яскраві фото в ніжній сукні поряд з рожевими квітами та зауважила, що весна, яка поки помітна лише на календарі, надає їй сил.

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Як почувається хвора на коронавірус Лілія Ребрик

Знаменитість наголосила, що на питання про симптоми хвороби та курс лікування відповідати не буде, адже вважає, що всі призначення дуже індивідуальні. Вона не планує вести "щоденник хвороби" та розповідати багатотисячній публіці про стан здоров'я. Однак ведуча додала, що зараз почувається не найкраще.

Поки що почуваюся все ж не дуже, і ця ситуація аж ніяк не додає мені оптимізму! Але все-таки духом я, звісно, не падаю,

– поділилась Лілія Ребрик.

Додамо, акторка не стала ділитися, чи підхопили чоловік і доньки коронавірус разом з нею. Вона також не розповідає, де перебуває на самоізоляції.

У коментарях підписники засипали зірку побажаннями якнайшвидшого одужання: