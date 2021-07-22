Лілія Ребрик захопила елегантним образом у білому атласному топі: фото

Успішна українська телеведуча Лілія Ребрик поділилась з шанувальниками новим фото. Вона позувала перед камерою в атласному білому топі та штанах, демонструючи стильний образ.

Успішна українська телеведуча та акторка Лілія Ребрик майже кожного дня публікує нові фото на особистій сторінці в інстаграмі. Там вона показує яскраві сімейні знімки та ділиться стильними образами. Днями зірка зачарувала новим аутфітом.

Дивіться також Дві з половиною людини, – Катя Осадча зачарувала миловидним фото з сином на яхті

Образ Лілії Ребрик

Телеведуча впевнено позувала перед об'єктивом у вишуканому вбранні. Вона обрала білосніжний атласний топ, який поєднала зі штанами в тон.

Такий одяг Лілія Ребрик поєднала з аксесуарами, які стали вдалими доповненнями look, – сережками-камінцями та масивною сріблястою прикрасою на шиї. Також увагу привертав ніжно-рожевий манікюр.

Зірка зібрала біляве волосся у пучок, розпустивши кілька коротких пасем спереду. На обличчі вона зробила легкий макіяж. Лілія Ребрик підкреслила очі чорними стрілками й нафарбувала губи блиском.

У підписі до фото акторка поділилась, що планує створити нову капсульну колекцію одягу "Дико люблю" разом з якимось українським брендом.

У новому кінопроєкті граю італійського дизайнера, представника Міланського будинку моди. Надихаюсь новими ідеями, моделями, красою…

– написала Ребрик.



Лілія Ребрик / Фото з інстаграму Лілії Ребрик

Шанувальники артистки поділилися враженнями від нового образу: