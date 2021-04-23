Лілія Ребрик захопила елегантним образом у червоному костюмі: яскраве фото

23 квітня 2021 , 11:26
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Джерело:

інстаграм Лілії Ребрик

Українська телеведуча та акторка Лілія Ребрик вкотре підкорила яскравим образом у прямому ефірі. Для ранкової програми вона обрала червоний костюм та масивні сережки.

Лілія Ребрик тішить прихильників своєю присутністю у ранковій програмі одного з українських телеканалів. Вона щоразу показує неординарні та красиві аутфіти, якими надихає прихильниць.  

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Яскравий look Лілії Ребрик

Для ефіру, який відбувся в четвер, 22 квітня, ведуча обрала яскраве вбрання. Лілія постала перед камерами у телестудії. На світлині вона зображена в елегантному червоному костюмі, що складався з блузки з широкими четвертними рукавами та широких штанів. 

Вишуканий аутфіт вона доповнила масивними чорно-синіми сережками. Волосся зірка вклала у красиві локони, а на обличчі зробила легкий макіяж в натуральних відтінках. 

Червоне – то любов чи, може, пристрасть? Квітень – то багато сонця, тільки не цього року, на жаль. Четвер – то подих вихідних. Я ж казала, що люблю поєднувати непоєднуване,
– з усмішкою написала телеведуча. 


Лілія Ребрик у червоному костюмі / Фото з інстаграму Лілії Ребрик

У коментарях підписники знаменитості залишають на її адресу багато компліментів. 

  • "Яка ж ви гарна!"
  • "Вам дуже пасує червоний колір!"
  • "Красуня!"
  • "Ти супер!"
Автор: Христина Кобак