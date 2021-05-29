Знаменитість влаштувала фотосесію у неймовірно красивій локації з величезною кількістю рослин. Лілія ефектно позувала на камеру й демонструвала красу свого тіла.

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Стильний look Лілії Ребрик

Зірка постала перед камерою у красивому аутфіті, що складався з чорних сітчастих штанів, чорно-білої футболки з яскравим квітковим принтом і кардигану. Такий look поєднала зі стильними білими кросівками.

Біляве волосся Лілія вклала в легкі локони, а на обличчі зробила повсякденний макіяж. Серед аксесуарів доповнила свій образ сережками, великими сонцезахисними окулярами та улюбленим годинником.

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Прихильники Ребрик не залишають без уваги жодну публікацію. Під цим дописом вони також активно залишають приємні слова на адресу акторки.