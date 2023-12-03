Лілія Ребрик зізналася, коли народжуватиме: чи обрала вона ім'я для донечки

Телеведуча Лілія Ребрик втретє вагітна. Днями вона розповіла, коли народжуватиме. До того ж знаменитість зізналася, чи обрали вони з чоловіком ім'я для дитини.

З'ясувалось, що родина активно обирає його. Оскільки подружжя чекає на появу третьої донечки вже навесні.

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Лілія Ребрик розповіла, коли народжуватиме

Телеведуча днями поспілкувалася з шанувальниками в соцмережах. Вона закликала ставити їй запитання, на які знаменитість відповідала в інстаграм-сторіс. Не дивно, що більшість запитів стосувалася її третьої вагітності. Зокрема, підписники дуже хотіли дізнатися дату пологів актриси.

У березні. Ще місяці три гуляю,

– відповіла зіркова матуся.



Лілія Ребрик зізналася, коли народжуватиме / Скриншот з інстаграм-сторіс

Чи обрала Лілія Ребрик ім'я для донечки

Серед найпоширеніших запитань фолловерів було й те, що стосувалося імені для майбутньої дитини. Телеведуча підкреслила, що вони поки не обрали, але активно цим займаються.

Цікаво, що зірка закликала шанувальників долучитися й написати варіанти імені для дівчинки їй в інстаграм.



Лілія Ребрик зізналася, чи обрала ім'я для доньки / Скриншот з інстаграм-сторіс

Вагітність Лілії Ребрик