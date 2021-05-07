Лілія Ребрик вразила елегантним образом у ніжно-рожевому вбранні: фото

Успішна українська телеведуча й акторка Лілія Ребрик поділилась новим яскравим кадром з шанувальниками. Вона продемонструвала стриманий, але стильний образ у комбінезоні.

Відома українська артистка Лілія Ребрик майже щодня показує своїй аудиторії нові образи. Вона щоразу підкорює мережу аутфітами, адже їх легко можуть повторити всі модниці країни.

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Образ Лілії Ребрик

Телеведуча позувала в студії ранкової програми. Вона постала перед камерою в ніжно-рожевому комбінезоні від українського дизайнера Анни Яковенко. Вбрання вдало підкреслює стрункі ніжки через широкі штани прямого крою, а також тендітну талію завдяки тонкому поясу.

Лілія Ребрик поєднала комбінезон з білими балетками. Стильний аутфіт доповнювали рожеві сережки-підвіски у формі крапель та каблучка.

Знаменитість розпустила біляве волосся та вклала його пишними локонами. На обличчі вона зробила фірмовий макіяж. Повіки Лілія Ребрик нафарбувала рожевими та коричневими тінями, а губи підкреслила малиновою помадою.

"Настрій – п'ятниця", – підписала фото акторка й доповнила його хештегом "зефірка".



Лілія Ребрик / Фото з інстаграму Лілії Ребрик

У коментарях шанувальники висловлюють захоплення новим елегантним look Лілії Ребрик. Світлина набрала майже 10 тисяч вподобань та безліч коментарів з компліментами: